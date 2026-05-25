【東京マルイ再販情報：4月27日～5月22日分】 東京マルイは、4月27日より5月22日にかけてエアガン4点を再販した。 今回再販されたのは、ガスブローバック「P320 フルサイズ」「V10 ウルトラコンパクト」に加え、エアーハンドガン「M92F ミリタリーモデル【ハイグレード/ホップアップ】」に電動ガン ハンドガンタイプ「M9A1」の計4点。 本稿では各製品についてまとめて