東京マルイは、4月27日より5月22日にかけてエアガン4点を再販した。

今回再販されたのは、ガスブローバック「P320 フルサイズ」「V10 ウルトラコンパクト」に加え、エアーハンドガン「M92F ミリタリーモデル【ハイグレード/ホップアップ】」に電動ガン ハンドガンタイプ「M9A1」の計4点。

本稿では各製品についてまとめて紹介していく。

4月27日分

ガスブローバック「P320 フルサイズ」詳細

5月22日分

エアーハンドガン（18才用モデル）「M92F ミリタリーモデル【ハイグレード/ホップアップ】」詳細

ガスブローバック「V10 ウルトラコンパクト」詳細

電動ガン ハンドガンタイプ「M9A1」詳細

価格：25,080円 全長：205mm 銃身長：106mm 重量：690g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：26＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：4,950円 全長：217mm 弾丸：6mm BB（0.25g） 動力源：無し（手動） 装弾数：22発価格：23,980円 全長：180mm 銃身長：74mm 重量：709g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：22＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：21,780円 全長：215mm 銃身長：115mm 重量：685g（空のマガジンとバッテリーを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー 装弾数：30発

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