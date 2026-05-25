栃木県上三川（かみのかわ）町の民家で5月14日朝、住⼈の富⼭英⼦さん（69）ら親子3人が死傷した強盗殺人事件で、高校生４人の実行犯に指示をした強盗殺人容疑で栃木県警に逮捕された横浜市の無職・竹前海斗容疑者（28）がフィリピン逃亡を試みていたことがわかった。警察当局は海斗容疑者のさらに上部にいるトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）が海外逃亡を支援したり別の事件も起こしたりしている疑