【月刊ホビージャパン2026年7月号】 5月25日 発売 価格：1,485円 ホビージャパンは「月刊ホビージャパン2026年7月号」を5月25日に発売した。価格は1,485円。 今号では2025年3月号で好評だった「モビルスーツテクノロジー」第2弾を特集。「機動戦士ガンダムZZ」、「ガンダム・センチネル」の舞台となるU.C.0088年～0089年に実戦投入された