女優で声優の戸田恵子が24日に自身のアメブロを更新。自身が出演したドラマ『ショムニ』のキャストやスタッフが集まる恒例の「ショムニ会」が開催されたことを明かした。

【映像】戸田恵子、石川さゆりと女子会

「しょむにかい！」というタイトルでブログを更新した戸田は、夜に開催された集まりについて言及。この日は『ショムニ』で人事部長の寺崎役を演じ、2002年にくも膜下出血のため急逝した俳優・伊藤俊人さんの命日だったことを明かした。

伊藤さんが亡くなってから24年という歳月が流れたことに、戸田は「伊藤ちゃんは40歳で逝っちゃったから生きてたら64歳かぁ」としみじみ回顧。今年の集まりには、伊藤さんの妻やスタッフのほか、役者陣からは相島一之、高橋克実、戸田菜穂、そして戸田恵子の4名が参加したといい、4人と伊藤さんの写真との集合ショットを公開した。

会合では、近況のほか、芝居やメンバーの子どもの話に加え、特に「体調の話」で盛り上がったことを報告。戸田は「体調の話、多くなるよねー！転倒して大怪我してるスタッフもおりました。最近、あちこちで転倒の話、多いです。気をつけて参りましょう」と呼びかけた。

また、別れ際には戸田菜穂から「握手してください！戸田さんのパワーが欲しいから！」と言われたことを明かし、「でもそんなにパワーないのよー！笑 ありそうに見えてるのねぇ」とお茶目に振り返った。

この投稿に読者からは「あっという間の時間だったでしょうね」「年月が経つのは早いですね」「私もパワー貰ってます！」「健康第一で」などのコメントが寄せられている。