『ショムニ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
この日は人事部長役だった伊藤俊人さんの命日だったとし、しみじみ
ABEMA TIMES
テレ朝POST
2002年に40歳の若さで急逝した伊藤俊人さんの命日には関係者が集まるという
女性自身
今は芸能界を引退している、当時の主演女優・江角マキコさんがアップで登場
Smart FLASH
「肌キレイすぎる58歳」と紹介され、近影に「美しい」などと反響が続々
オリコンニュース
2日深夜の「肝臓を奪われた妻」に、バブリーなヘアメイク姿で登場した
スポーツ報知
同作品について、「つねに衣装の制服を着ているのがキツくて」と回想
台風翌日の熱海ロケで強風のため、髪がパカパカと動いてしまったことが
スポニチアネックス
主要キャスト6人中4人に降り掛かった「ショムニの呪い」とは、無縁だという
東スポWEB
伊藤俊人さんを偲ぶ会で、戸田は京都で撮影があり「今年は欠席」とのこと
デイリースポーツ
ともに24.5%を獲得して「花より男子」と「半沢直樹」が同率1位
女子SPA！
困惑の表情で「私がコメントすることはないかなと思います」とした
かつて「ショムニ」でブレイクしたが、現在は一児の母となっている
トピックニュース
発表直前だった「ショムニ」最新作の台本が遅れているという
「江角はずっと前事務所に不信感を抱いていた」と関係者
以前のような王道の連ドラではなく、B級作品への出演が目立つ
日刊ゲンダイDIGITAL