６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２５日、千葉市内で始動する。初日は１３人が参加予定で、壮行試合のアイスランド戦限定で電撃招集されたＤＦ吉田麻也（米ＭＬＳ・ＬＡギャラクシー）も、代表の練習着を身にまとい、姿を見せた。日本代表は国内合宿、壮行試合を経て、６月２日にメキシコ・モンテレイの事前キャンプ地へ移動する。