退職した際、場合によっては、失業手当（雇用保険の基本手当）を受け取れることがあります。ただ、どんな場合なら受け取れるのか、自分が該当するのか、よくわからないという人もいるでしょう。 この記事では、短期間しか在籍していなくても条件を満たせるのか、失業保険（雇用保険）の受給要件をかんたんに解説します。 雇用保険（失業保険）の基本手当（失業手当）とは？ どんな人が受け取れる？ 雇用されて働