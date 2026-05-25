ジャッジが17号米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、敵地ジャイアンツ戦に「2番・DH」で先発出場。4打数無安打でチームも5-8で敗れた。その試合前、東海岸から飛び込んだ一報に、動画を見た早朝の日本のファンが騒然としている。“怪物”の久しぶりの一発だった。同日に行われた本拠地レイズ戦でアーロン・ジャッジ外野手のバットが火を噴いた。スコアレスの9回裏無死一塁。初球を強振すると、