◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ブルワーズ戦で「１番・ＤＨ」で名を連ねた。３試合ぶり９号なるか、期待がかかる。この日の先発は山本由伸投手（２７）で今季４勝目を期す。前日ブルワーズ戦では２安打１打点で今季最長となる９試合連続安打。タイムリーも飛び出し、