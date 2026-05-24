モスバーガー「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」発表会＆試食会 / FMクロックラジオ「RC10」「RC20」【まとめ記事】
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年5月20日（水）から、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、主要原材料に動物性食材を使わず、野菜と穀物を主原料に使ったハンバーガー「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」を新たに販売する。併せて、既存の「ソイパティ」シリーズも全ラインアップをリニューアルする。販売に先立ち、5月19日（火）、報道関係者向けに発表会が実施された。
Show It 楽天市場店は、ライフスタイルブランドamadana（アマダナ）が“FMラジオ文化の再評価”をテーマに開発した新作FMクロックラジオ「RC10」（型番：DIO-A002）と「RC20」（型番：DIO-A001）の取り扱いを開始した。デジタル全盛の現代において、情報音楽時間が自然に共存し、日常に溶け込む上質なプロダクトを提案する。
■家族でAQUAの新商品を体験しよう！「AQUA 体感フェア 2026」を開催へ
アクア株式会社は、AQUAの最新ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラムシリーズ」ほか、おすすめの新商品を体験できる「AQUA 体感フェア 2026」を、2026年6月6日（土）より全国4都市で順次開催する。これまで東京で2度開催し、好評だった「AQUA 体感フェア」を、仙台・名古屋・大阪・福岡の4都市で実施する。コンパクト＆大容量が特長のドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラムシリーズ」や、鮮度保持性能にこだわった冷蔵庫のフラッグシップモデル「TXシリーズ」、大容量冷凍室とデザイン性の高さが魅力の冷蔵庫「TZシリーズ」ほか、AQUAがおすすめする最新家電が勢揃い。子ども向けの体験コーナーも設け、家族で見て・触れて・体験できるイベントをお届けする。
■SamsungとGoogle、インテリジェントアイウェアを正式公開
サムスン電子（以下Samsung）とGoogleは、2026年5月20日「Google I/O 2026」において、アイウェアパートナーであるGentle Monster、Warby Parkerとの共同開発による2つのプレミアムスタイルなインテリジェントアイウェア※１を発表した。スマートフォンのコンパニオンデバイスとして設計されたこの新しいアイウェアは、一般的な形状でありながら音声操作でサポートを受けたり、スマートフォンとのシームレスな接続を可能にする。
■Apple WatchをUltraな見た目に！「TACTIX」から44/45/46mm対応のメタルバンパーケース
株式会社オウルテックは、アーバンミリタリーをコンセプトとする『TACTIX（タクトナイン）』シリーズから、Apple Watch（44／45／46mm）用着せ替えメタルバンパーケースのUltra Style「OWL-AWCVTAC02シリーズ」を発売した。「TACTIX（タクトナイン）」は、アーバンミリタリーをコンセプトに掲げるブランドで、武骨さの中にスタイリッシュさを宿し、日常のあらゆるシーンで個性を演出する。
■amadanaの新作！FMクロックラジオ「RC10」「RC20」
Show It 楽天市場店は、ライフスタイルブランドamadana（アマダナ）が“FMラジオ文化の再評価”をテーマに開発した新作FMクロックラジオ「RC10」（型番：DIO-A002）と「RC20」（型番：DIO-A001）の取り扱いを開始した。デジタル全盛の現代において、情報音楽時間が自然に共存し、日常に溶け込む上質なプロダクトを提案する。
■主要原材料に動物性食材を不使用！モスバーガー「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」発表会＆試食会
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年5月20日（水）から、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、主要原材料に動物性食材を使わず、野菜と穀物を主原料に使ったハンバーガー「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」を新たに販売する。併せて、既存の「ソイパティ」シリーズも全ラインアップをリニューアルする。販売に先立ち、5月19日（火）、報道関係者向けに発表会が実施された。
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■家族でAQUAの新商品を体験しよう！「AQUA 体感フェア 2026」を開催へ
アクア株式会社は、AQUAの最新ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラムシリーズ」ほか、おすすめの新商品を体験できる「AQUA 体感フェア 2026」を、2026年6月6日（土）より全国4都市で順次開催する。これまで東京で2度開催し、好評だった「AQUA 体感フェア」を、仙台・名古屋・大阪・福岡の4都市で実施する。コンパクト＆大容量が特長のドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラムシリーズ」や、鮮度保持性能にこだわった冷蔵庫のフラッグシップモデル「TXシリーズ」、大容量冷凍室とデザイン性の高さが魅力の冷蔵庫「TZシリーズ」ほか、AQUAがおすすめする最新家電が勢揃い。子ども向けの体験コーナーも設け、家族で見て・触れて・体験できるイベントをお届けする。
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■amadanaの新作！FMクロックラジオ「RC10」「RC20」
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■主要原材料に動物性食材を不使用！モスバーガー「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」発表会＆試食会
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年5月20日（水）から、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、主要原材料に動物性食材を使わず、野菜と穀物を主原料に使ったハンバーガー「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」を新たに販売する。併せて、既存の「ソイパティ」シリーズも全ラインアップをリニューアルする。販売に先立ち、5月19日（火）、報道関係者向けに発表会が実施された。
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