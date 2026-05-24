すんごい血まみれ。

大富豪に嫁いだ花嫁が一族伝統の“ゲーム”で命を狙われるサバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット２』が８月14日(金)より公開。一作目が未見でもその世界観に引き込まれること請け合いの、ハイボルテージな長尺予告編が到着した。

一作目『レディ・オア・ノット』(2019/日本劇場未公開)で、命を賭けた“かくれんぼ”に強制参加させられた花嫁グレース。義理の家族たちの血しぶきを全身に浴びながら生き残った彼女は、新たな場所で目が覚める……。「あなたの生き残りで新しいゲームが発動した」「今度の相手は幹部一族」「あなたの命を狙います」――新たなゲームへの参加が確定したグレースの悲痛な絶叫とともに、予告編はボルテージを上げていく。ノリノリのハンターたち、逃げ惑うグレースと巻き込まれた妹・フェイス。一作目に続いて本作でも人体爆発が見られ、血しぶきがとんでもないことになっている。こんな映画が面白くないわけがない。

ホラーの作品選びに信頼が置けるサマラ・ウィーヴィングとキャスリン・ニュートンが姉妹役で共演。予告編で邪悪な高笑いをしているイライジャ・ウッドのほか、サラ・ミシェル・ゲラー、デヴィッド・クローネンバーグがキャストに名を連ねている。

合わせて場面写真が一挙解禁。クローネンバーグ御大の肖像画に目を奪われちゃうな。

『レディ・オア・ノット２』

８月14日（金）全国ロードショー

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