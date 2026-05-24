高速道路の通行に欠かせないETC車載器で現在問題となっているのは、古い機種が使えなくなる「2030年問題」です。「通れたのに100万円の罰金」を科される可能性も指摘されており、最新のETC2.0でも同様に違法になる危険性を抱えています。一体なぜそのようなことになるのでしょうか？ 近年改正された法関連と、ETCシステムについて解説します。 ETCの「2030年問題」とは 国土交通省と高速道路会社は、現行のETC車載機が使