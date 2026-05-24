日本人でまだ誰もなし得ていないボクシングウェルター級の世界王者。その偉業に二人三脚で挑んでいるのが、渡嘉敷ボクシングジムの渡嘉敷勝男会長と、昨年、全日本ウェルター級新人王に輝いた石井竜虎選手だ。親子以上に年の離れたふたりだが、遠慮は一切なし。確固たる信頼関係が垣間見える師弟インタビュー。〈前後編の後編〉 【画像】数々のボクサーをKOしてきた石井竜虎の左ストレート 入門当