連ドラデビューから30年、数多くのドラマに出演してきた堤真一（61歳）。今クールで放送中の『GIFT』（TBS系）でも存在感を放っている。これまでの足跡を振り返るとともに、俳優として今も求められる理由についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】お揃いの服を着て、ポーズをとる有村架純、吉瀬美智子、枝元萌、ゆいかれんなど。他、山田裕貴と有村架純、車椅子での密着ツーショットなども＊＊
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