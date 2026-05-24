成人向け課金制プラットフォーム「OnlyFans」をめぐりユーザーを誘導するための過激企画が注目を集めるなか、業界の内側からも批判の声が上がっている。【写真を見る】“1000人チャレンジ” でお騒がせな美女・ボニー・ブルー、目出し帽の男に囲まれ“チャレンジ”の様子も投稿し、炎上していた現地時間5月15日、米芸能メディア「TMZ」のインタビューに応じた、ポルノ女優として活動するメイトランド・ワード（49）が、 OnlyFa