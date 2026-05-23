きのう新庄市で90代の女性から銀行の通帳をだまし取ろうとして見破られ、受け子とみられる男が逃走した事件で、きょう、17歳の少年が逮捕されました。 詐欺未遂容疑で逮捕されたのは、本籍・神奈川県横須賀市で、住居・職業不詳の17歳の少年です。 警察によりますと、きのう午前11時30分ごろ、銀行職員を装った者から新庄市の90代の女性の家に「あなたにお支払いできる利子があります」「古い通帳と交換して新しい通帳を作りまし