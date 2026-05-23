タレントの中山秀征が、23日放送の日本テレビ系『シューイチ』（前5：55）を休演した。【写真】中山秀征『シューイチ』休演ひとりで進行した田辺大智アナ田辺大智アナが冒頭で「おはようございます！5月23日『シューイチ』、土曜MCの田辺大智です」とあいさつ。続けて「さぁ、いつもと違うなと思った方もいらっしゃるかと思うのですが、きょうはヒデさん早めの夏休みということで、私ひとりでの進行となります！ヒデさんに