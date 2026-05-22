¡ÒDirty Hit¡Ó¤«¤é¡ØBleachers¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2024Ç¯¡¢¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ç´Ñ¤¿¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢Èó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¸«»ö¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡¦¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Çä¤ì¤Ã»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡á¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥È¥Î¥Õ¤Î»Å»ö¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡õE¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú