「生 チョコパイ＜チーズケーキ＞」ロッテは、6月1日に、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、「生 チョコパイ＜チーズケーキ＞」を発売する。チルドデザート市場において、初夏のトレンドとして人気の高いチーズフレーバーに着目し、「酪農」をテーマに開発。牧場で食べるようなチーズケーキをイメージした、ミルキーな味わいと真っ白い爽やかさな見た目に仕上げた。クリ