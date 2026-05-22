ロッテは、6月1日に、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、「生 チョコパイ＜チーズケーキ＞」を発売する。チルドデザート市場において、初夏のトレンドとして人気の高いチーズフレーバーに着目し、「酪農」をテーマに開発。牧場で食べるようなチーズケーキをイメージした、ミルキーな味わいと真っ白い爽やかさな見た目に仕上げた。クリーミーな味わいのマスカルポーネを使用したホイップクリームと、クリームチーズを使用したコクのあるチーズケーキをホワイトチョコで包み込んだ、たっぷりクリームを味わえる「生 チョコパイ＜チーズケーキ＞」を、今夏ぜひ楽しんでほしいという。





夏に食べる片手でほおばる本格ケーキとして、ミルク感をしっかりと感じるチーズケーキ味が新登場する。2種のチーズ（クリームチーズ・マスカルポーネ）を使用し、ミルク感をしっかりと感じる乳原料を使用したことで、酪農の恵みを想起するミルキーな味わいのチーズケーキに仕立てた。

デザインは、爽やかな夏の牧場をイメージしているという。本格的な味わいながら、スプーンやフォークを使わず、仕事や家事の合間でも食べやすい仕上がりになっている。

［小売価格］213円前後（税込）

［発売日］6月1日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp