5月23日（土）よる9時 第7話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」作中では少しずつ主人公・タツキ（町田啓太）の過去が明かされ、いよいよ物語の終盤へと突入。毎話、ドラマのクライマックスで主題歌『拍手喝采』が流れるとSNS上では大きな反響を呼んでいる。福山雅治がドラマのために寄り添って制作した主題歌『拍手喝采』は、登場人物たちの切ない心情や葛藤を優しく包み込み続けている。あす5月23日（土）1