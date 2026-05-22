5月23日（土）よる9時 第7話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」

作中では少しずつ主人公・タツキ（町田啓太）の過去が明かされ、いよいよ物語の終盤へと突入。毎話、ドラマのクライマックスで主題歌『拍手喝采』が流れるとSNS上では大きな反響を呼んでいる。福山雅治がドラマのために寄り添って制作した主題歌『拍手喝采』は、登場人物たちの切ない心情や葛藤を優しく包み込み続けている。

あす5月23日（土）15時には、主題歌『拍手喝采』の「タツキ先生は甘すぎる！」ドラマ映像で全編構成されたインスパイアムービーを、YouTubeの「日テレドラマ公式チャンネル」にて公開！

日テレドラマ公式チャンネル：https://www.youtube.com/@nitteledrama

インスパイアムービーには、タツキとともに『ユカナイ』の仲間や子どもたちが時に笑い、泣き、迷いながらもひた向きに前へ進む姿が詰め込まれ、ドラマの名シーンとともに、それぞれの登場人物に寄り添う温かい楽曲を味わえる。

TVerでは第1〜3話と最新話を無料配信：https://tver.jp/series/srp8uxgiz9

Huluでは全話とオリジナルストーリーを配信：https://www.hulu.jp/tatsuki-too-kind-for-school/