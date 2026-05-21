朝ごはんのマンネリ解消に！目玉焼きアレンジ 忙しい朝の定番メニューといえば目玉焼き。醤油やソースなど、かける調味料を変えて脱マンネリを目指しても、ちょっと飽きてきた…。今回は、そんなときにおすすめしたい目玉焼きのアレンジレシピをご紹介します。その名も「ざぶとん目玉焼き」。キャベツとベーコンを炒めて、そこに卵を落とすだけ。まるで目玉焼きが、ざぶとんの上に座っているかのような佇まいで、新鮮な朝ごはんに