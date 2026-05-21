声優・藤原貴弘さん（４３）死去声優の藤原貴弘さん（４３）が死去したことが5月21日、所属事務所から発表されました。【写真を見る】【 訃報 】声優・藤原貴弘さん（４３）死去人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』黒霧役や『ONE PIECE』など担当所属事務所が公表（全文）藤原さんは、『僕のヒーローアカデミア』の黒霧や『ONE PIECE』のキングバーム、『SHAMAN KING』のビッグガイ・ビル等、数々の人気アニメのキャラクター