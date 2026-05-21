『Octane』UK寄稿者による愛車レポート。2000年ホンダ・インテグラ・タイプRに乗るマシュー・ヘイワードが、お気に入りの真っ赤なシートの補修に挑む。【画像】劣化し始めたインテグラ・タイプＲのシートをリフレッシュ！（写真4点）”大胆”。それがインテグラの真っ赤なレカロSR3シートを表現する、ひとつの言葉だ。チャンピオンシップホワイトのボディカラーと相まって、この車を特別なものにする重要な要素でもある。私にとっ