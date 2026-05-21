お家でふわふわシフォンケーキ カフェでよく目にするふわふわシフォンケーキ。お家で作るのは難しいかと思いきや、コツを押さえれば簡単に作れるんです！今回は、クックパッドの中から、お家の電子レンジで作れるふわふわシフォンケーキをご紹介。オーブンではなく電子レンジを使うことで加熱時間も短く、食べたいときにサクッと手軽に作れます。 お好みで味を変えてみよう！ 最初に作りたいのがホットケーキミックスを使って作