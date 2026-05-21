気象予報士の穂川果音さんが5月20日、自身のインスタグラムを更新。都心のテラス席でくつろぐ姿とともに、体型を活かしたファッションのポイントを伝えています。 【写真を見る】【 穂川果音 】ワンピースの着こなし術をアドバイス「メリハリの位置をコントロールするのが正解だよ〜」穂川さんは、「久しぶりに綺麗めワンピースコーデ♡」と綴り、ニュアンスＶネックにツイストギャザーの淡い水色のワンピースを着用