ソフトバンクは20日、7月1日（水）からみずほPayPayドーム福岡で開催する「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」で4組のアーティストと2名のDJの出演が決定したことを発表した。各試合終了後に行う音楽ライブの出演アーティストに、初日の7月1日の西武戦はCrystal Kayさん、2日目の7月2日の西武戦はDream Amiさん、3日目の7月3日のロッテ戦はLittle Glee Monster、4日目の7月4日のロッテ戦はTRFが決定。さらに、試合前から試合終了後まで