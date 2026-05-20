6月30日、ヤマハ発動機販売が「XSR155」を発売します。同社のXSRシリーズはすでに「XSR125」「XSR700」「XSR900」を展開しており、今回の155ccクラスはシリーズ10周年のタイミングで加わる新たなラインアップです。 一見すると”155cc”という排気量は中途半端に感じるかもしれません。しかし実際に発表会で開発陣の話を聞くと、この数字にはかなり明確な狙いがありました。コンセプトとして掲げられたのは、「ファッショナブル