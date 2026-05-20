5月19日（現地時間18日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、敵地ペイコム・センターでオクラホマシティ・サンダーとの「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナル初戦を迎えた。 ビクター・ウェンバンヤマの欠場を除き、スパーズはプレーオフに入ってディアロン・フォックス、ステフォン・キャッスル、デビン・バセル、ジュリアン・シャンペニ&