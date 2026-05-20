20日の早朝、石川県能美市でクマの目撃情報が複数寄せられ、能美市などが注意を呼び掛けています。能美市や警察によりますと、20日午前6時10分ごろ、能美市緑が丘の芳珠記念病院付近の道路上でクマ1頭がいると、通りかかった男性かが警察に通報しました。クマは体長1メートルほどの成獣とみられ、病院の北西にある竹やぶの中へと逃げていったということです。能美市内ではこのほかにも、午前7時10分頃に松が岡のよしだ小児科付近で