記念撮影に応じる全セの藤川監督（左）と全パの小久保監督＝20日、大阪市日本野球機構（NPB）と12球団は20日、「マイナビオールスターゲーム2026」の開催要項を発表した。今季から控え野手がいない状況で出場選手が負傷した場合、既に退いた野手の再出場が認められる。昨季までは捕手のみに適用されていた。ファン投票は21日〜6月28日まで行われ、7月7日に結果が発表される。選手間投票は同9日、監督選抜を含むメンバーが同13