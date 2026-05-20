直近で大規模なマイナーチェンジを実施かホンダのコンパクトカーの代名詞「フィット」ですが、今後どのような展開が予想されるのでしょうか。直近のマイナーチェンジや、その先のフルモデルチェンジを予想していきます。【画像】これが「中国」で発売された「“大幅改良版”フィット」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）現行の4代目は2020年2月に登場し、2026年7月には大幅なマイナーチェンジがおこなわれるとの噂がSNSなど