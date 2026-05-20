元V6で歌手の三宅健（46）が19日深夜放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。友達になる人の条件について語った。今回は前週に引き続き、質問や指示が書いてあるジェンガを崩さずに抜いて上に積めれば、書いてある質問を相手に答えさせることができるという「電電ジェンガ」のゲームを行った。MCのあのちゃんからの「友達になる人の条件は?」という質問に、三宅は「利害がない人」と回答した。