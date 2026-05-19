ＴＣＫ特別区競馬組合（大井競馬場）は１９日、期間限定騎乗中のエリオネ・シャベス騎手（４２）＝スウェーデン国籍、期間中の所属は大井・藤田輝厩舎＝に騎乗変更を命じたと発表した。調整ルーム内で外部との通信を行ったためで、この事実が判明した１９日の大井７Ｒ以降は、すべて乗り替わりとなった。同騎手は処分委員会の処分が決定するまでの間の騎乗を拒否される。シャベス騎手は今年４月１３日から７月３日まで限定騎乗期