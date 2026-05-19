新潟市出身の歌手・小林幸子さんが、長岡市山古志で田植えに挑戦しました。 長岡市山古志の虫亀地区を訪れた歌手の小林幸子さん。小林さんは中越地震からの復興を応援するため、2006年からほとんど毎年山古志地区でコメ作りを手伝っています。 ■新潟市出身 小林幸子さん 「(足が)抜けないんだよね。私が助けてもらいたいぐらい。」 19日は、約5aの『小林幸子田』と名付けられた田んぼで、山古志小学校の児童など