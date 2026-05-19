新潟市出身の歌手・小林幸子さんが、長岡市山古志で田植えに挑戦しました。



長岡市山古志の虫亀地区を訪れた歌手の小林幸子さん。小林さんは中越地震からの復興を応援するため、2006年からほとんど毎年山古志地区でコメ作りを手伝っています。



■新潟市出身 小林幸子さん

「(足が)抜けないんだよね。私が助けてもらいたいぐらい。」



19日は、約5aの『小林幸子田』と名付けられた田んぼで、山古志小学校の児童など約50人とコシヒカリの苗を植えました。



■新潟市出身 小林幸子さん

「すごくうれしい。親戚のところに帰ってきたみたいな気がする。山古志を温めるという意識で、見守って応援したい。」



コシヒカリの収穫は、9月中旬ごろを予定しています。