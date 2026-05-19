投資した金を株の運用に充てると偽り、契約者から合わせて2800万円をだまし取ったとして詐欺の罪に問われた男の控訴審で、名古屋高裁金沢支部は19日、懲役4年6か月とした1審判決を支持し、控訴を退けました。この裁判は、2022年から2023年の間に、金沢市の契約者らに株へのうその投資話を持ちかけ現金合わせて2800万円をだまし取ったとして、プルデンシャル生命保険金沢支社の67歳の元社員が詐欺の罪に問われたものです。名高裁金