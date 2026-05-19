サクランボの収穫時期を前に農作物の盗難被害を防止するための対策会議が19日、天童市で開かれました。会議には天童市長やJA担当者、警察など31人が参加し、県内で去年発生した農作物盗難の状況を確認しました。警察によりますと、去年、県内でサクランボの盗難被害は山形市、寒河江市、南陽市、上山市、山辺町の5市町で合わせて5件発生しています。被害額は185万5000円あまりに上っていて、過去10年で最悪となっています。天童市J