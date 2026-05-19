ザ・ブルーハーツが91年6月12・13日にNHKホールで行ったライブが、最新リマスター映像にてNHKにて放送されることが決定した。1987年にシングル「リンダリンダ」でメジャーデビューの後、若者を中心にその人気に火がつき、またたく間に日本を代表するロックバンドになったザ・ブルーハーツ。今回放送が決まったライブは、彼らがアルバム『Bust Waste Hip』発表後に行った全国ツアー「全日本 EAST WASTE TOUR91」のファイナル公演。