けさ（19日）、香川県高松市塩屋町の駐車場で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転したとして、タクシー運転手の男が逮捕されました。 酒気帯び運転の容疑で逮捕されたのは、高松市林町のタクシー運転手の男（58）です。 警察によりますと、男はきょう（19日）午前7時20分ごろ、高松市塩屋町の駐車場で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。 警察の調べに対し男は、容疑を認めているということで