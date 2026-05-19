けさ（19日）香川県高松市塩屋町で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転したとして、タクシー運転手の男が逮捕されました。

【写真を見る】タクシー運転手の男（58）勤務中にコンビニの駐車場で飲酒か 酒気帯び運転の容疑で逮捕「事故の前にコンビニで生ビールやサンドイッチを購入し、タクシーの中で飲んだり食べたりした」【香川】

酒気を帯びた状態でタクシーを運転か→接触事故

酒気帯び運転の容疑で逮捕されたのは、高松市林町のタクシー運転手の男（58）です。



警察によりますと、男はきょう（19日）午前7時20分ごろ、高松市塩屋町のコンビニエンスストアの駐車場で、勤務中に、酒気を帯びた状態でタクシーを運転した疑いが持たれています。

コンビニエンスストアの店員から「駐車場でタクシーと軽四の交通事故が発生しました」と110番通報があり、警察が駆けつけたところ、男が運転するタクシーと、停車中だった軽自動車が接触事故を起こしていました。



男から酒の匂いがしたため、警察が男の呼気を調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出されたということです。



警察の調べに対し男は「事故の前にコンビニで生ビールやサンドイッチを購入し、タクシーの中で飲んだり食べたりした」と話していて、容疑を認めているということです。

男の勤務先のタクシー会社は、「このような事態になり、お客様ならびに関係者のみなさまに深くお詫び申し上げます。今後、事実確認をした上で、適切に対処してまいります。再発防止に努めてまいります」とコメントしています。