あなぶきアリーナ香川 6月13日と14日に高松市のあなぶきアリーナ香川で開かれるMr.Children（ミスターチルドレン）のツアーコンサートに合わせ、四国高速バスは13日の終演後、高松駅と徳島駅を結ぶ臨時の高速バスを運行します。 乗車券は5月12日から販売されていて、19日現在で予約には空きがあるということです。 ダイヤは、高松駅の高速バスターミナル1番乗り場を午後8時40分に出