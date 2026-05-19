「孤高の宰相」を貫いてきた高市総理。しかし、ここに来て異変が見られる。苦手とする「飲み食い」政治をし始めたのだ。いったい何が―。復活した「自民党派閥の昼食会」「一致結束、箱弁当」かつて、しのぎを削った自民党の派閥は、毎週木曜日、13時から始まる衆議院本会議を前に、同じ弁当を食べ、絆を確認したという。この「昼食会」の風景を、ほぼ派閥が消えたはずの永田町でふたたび見るようになった。党内で唯一存続する麻生