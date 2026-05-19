さまぁ〜ずの大竹一樹さんとの結婚後、母として、妻として、そして一人の女性として、感じたこと、考えたことを、フリーアナウンサー中村仁美さんならではの目線で綴るFRaU Web連載「騒がしくも愛おしい日々」（隔月更新）。先日迎えたGW。子供達を連れて旅行に行ったり、帰省したりと、何か体験をさせよう！と予定を入れたご家庭も多いかもしれません。ただ、“3兄弟をほぼワンオペで”となると正直体力的にもなかなか厳しい！ 今