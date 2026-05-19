元中日・豊田氏が苦しんだ不調モード「状態がよくなかった」再びの試練のあとに……。元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は、プロ7年目の1985年、右翼のレギュラー争いを繰り広げた。春季キャンプ前に、田尾安志外野手が西武へトレード移籍し、巡ってきたチャンスだった。だが、調子は下降線をたどり、定位置獲得どころか2軍暮らしが増え、翌1986年も苦しい状況が続いた。そんな中、また