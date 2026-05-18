19日（火）は、北海道では気圧の谷が通過する影響で雲が広がり、午前中を中心に所により雨が降るでしょう。東北から近畿、中国にかけては日本の東の高気圧圏内となり、概ね晴れる見込みです。四国や九州は午前中は晴れる所が多いものの、午後になると日本の南の前線が北上する影響で次第に雲が広がり、夕方以降は雨の降る所があるでしょう。また、大東島から奄美付近を低気圧が北上する影響で、大東島や奄美、それに沖縄本島では雨