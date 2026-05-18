【モデルプレス＝2026/05/18】【※ネタバレあり】人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信）が、5月15日に配信された最終話で完結。モデルプレスでは最後の2人に選ばれるも4代目バチェロレッテ平松里菜（ひらまつ・りな／26）とお別れとなったプロレスラーの安齊勇馬（あんざい・ゆうま／27）にインタビューを実施。最後までピュアなアプローチを貫いた