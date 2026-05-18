J1百年構想リーグ地域リーグ第17節 川崎 1（0(5PK4)1）1 町田19:03キックオフ ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ入場者数20,889人試合データリンクはこちら競り合う藤尾翔太と三浦颯太。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会